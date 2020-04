Coronavirus: Lega Lazio, Zingaretti scappa da caos mascherine a operatori licenziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo e i consiglieri della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi, Pasquale Ciacciarelli, Daniele Giannini e Laura Cartaginese, che hanno presentato un'interrogazione al presidente della Regione Lazio. "Quale sarà il futuro dei medici e degli infermieri dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina che denunciano il mancato rinnovo del contratto dall'Asl di Latina nel pieno dell'emergenza Coronavirus? Come sarà garantito il servizio? - si legge in una nota della Lega Lazio - Nicola Zingaretti continua a scappare dalle questioni roventi, mentre la Corte dei Conti, i media nazionali e locali accendono i riflettori sulla maxi partita fallita delle mascherine da 35 milioni di euro commissionata persino ad una piccola società italo-cinese, specializzata in lampade a Led di design, dei Castelli Romani. Purtroppo la Regione Lazio è tornata alla ribalta delle cronache in queste settimane anche per gli aumenti di stipendi da 30mila e 10mila euro al segretario della Giunta e al capo del Cerimoniale, per le consulenze rinnovate e per le nomine elargite agli amici degli amici, tra cui il cugino del commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni e il figlio dell'ex governatore del Lazio Piero Badaloni. Insomma Zingaretti perde il pelo ma non il vizio - concludono gli esponenti del Carroccio - intanto è tornato a girare gli ospedali di Roma e peccato che avrebbe dovuto farlo molto prima, quando ha preferito sorseggiare l'aperitivo a Milano nella veste di segretario del Pd". (Com)