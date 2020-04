Sanità: accordo tra Regione Lazio e azienda farmaceutica Amgen per consegna farmaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha stipulato un accordo con l’azienda farmaceutica Amgen Italia per garantire la consegna gratuita dei propri farmaci, in questo periodo di emergenza sanitaria, a circa 3.000 pazienti affetti da patologie croniche, autoimmuni e cardiovascolari. Con l’intesa tra Regione Lazio e Amgen, che si occuperà direttamente della consegna di propri medicinali, i pazienti residenti nel Lazio che beneficeranno di questo importante servizio non dovranno più recarsi presso le farmacie ospedaliere per ritirare i medicinali di cui hanno periodicamente bisogno. La Regione in una nota spiega che in questo modo si è voluto assicurare le massime tutele ai cittadini che vivono una condizione di particolare fragilità a causa delle loro patologie. Questi pazienti sono ora esposti a un doppio rischio: quello dell’infezione da Covid-19, se escono di casa, oppure quello di un aggravamento del loro stato per mancanza dei trattamenti appropriati se non si recano nelle farmacie ospedaliere. La consegna dei farmaci a domicilio garantita da Amgen - tra i leader mondiali delle biotecnologie mediche, con trattamenti innovativi destinati a pazienti con malattie cardiovascolari, oncoematologiche, infiammatorie, osteoarticolari, nefrologiche - contribuisce ad attenuare sensibilmente questi rischi, sollevando i pazienti dalla necessità di uscire e allo stesso tempo, assicurando loro la continuità assistenziale e terapeutica. (segue) (Rer)