Sanità: accordo tra Regione Lazio e azienda farmaceutica Amgen per consegna farmaci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno gli stessi ospedali di riferimento a contattare i pazienti per la consegna. “Un accordo importante per essere ancor più vicini ai cittadini maggiormente esposti in questo periodo di grande difficoltà. Si garantisce sicurezza e meno esposizione ad una platea di cittadini più fragili”, spiega l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Per Soren Giese, presidente e amministratore delegato di Amgen Italia "questa nuova iniziativa a favore dei pazienti, concordata con la Regione Lazio, nasce dalla consapevolezza che nei confronti della pandemia Covid-19 è indispensabile uno sforzo congiunto di tutti, dalle istituzioni alle imprese, dai professionisti della salute ai comuni cittadini. Siamo molto lieti che, dopo la positiva esperienza con la Regione Lombardia, ora Amgen possa procedere nella stessa direzione con la Regione Lazio”. (Rer)