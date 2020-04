Coronavirus: consegnate 10 tonnellate di alimentari a Mostra Oltremare Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguono alla Mostra d'Oltremare le operazioni di stoccaggio delle numerose donazioni di derrate alimentari a oggi arrivate a circa 10 tonnellate distribuite con un pacco di generi alimentari di prima necessità alle famiglie che stanno contattando in queste ore lo 0817955555, essendo in uno stato di assoluta indigenza che viene comunque sottoposto ad un controllo sulla veridicità della situazione familiare". Lo ha comunicato Palazzo San Giacomo in una nota in cui si è dato conto del fatto che: "Il sindaco Luigi de Magistris nel pomeriggio di oggi si è recato, insieme alle assessore Buonanno e Galiero ed al Presidente della Mostra d'Oltremare Minopoli, al Padiglione 6, per seguire da vicino le fasi del carico degli alimenti e della loro successiva distribuzione che avviene attraverso 14 squadre della Protezione civile comunale che si recano presso i domicili della famiglie bisognose". (Ren)