Coronavirus: Siracusano (FI), Messina è la Provincia siciliana più esposta, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia, insiste perché l'esecutivo prenda in mano la situazione di Messina: "Il governo deve occuparsi della Sicilia, e in modo particolare di Messina. La Regione ha una situazione sanitaria deficitaria cronica, e il coronavirus fa ancora più paura quando non si hanno mezzi e strumenti per fronteggiare un possibile aumento dei contagi - afferma la deutata in una nota -. Il governatore Musumeci ha dovuto prendere iniziative straordinarie per far fronte all’emergenza ed ha subito assurdi attacchi da Partito democratico e Movimento cinque stelle, due forze politiche che sostengono questo esecutivo: un atteggiamento inconcepibile e da condannare". La parlamentare di FI denuncia che "tra le province dell’isola, Messina è quella più esposta. Il territorio è stato interessato da un vero e proprio esodo - causato dai Dpcm del premier e dalla cattiva comunicazione di palazzo Chigi - e da migliaia di sbarchi di autoveicoli provenienti da altre regioni d’Italia. Solo grazie alla maturità dei cittadini e all’abnegazione del sindaco Cateno De Luca la situazione è ancora sotto controllo. Sindaco incredibilmente denunciato dal ministro dell’Interno per eccessiva operosità: al governo chiediamo di fare qualche telefonata in più e qualche denuncia in meno". (segue) (Com)