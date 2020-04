Coronavirus: Siracusano (FI), Messina è la Provincia siciliana più esposta, governo intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siracusano informa di aver presentato un’interpellanza urgenze, sottoscritta anche dalla capogruppo di FI alla Camera Gelmini, discussa questo pomeriggio a Montecitorio, al ministro della Salute Speranza, al presidente del Consiglio Conte e al ministro dell’Interno Lamorgese: "Volevo conoscere le proposte del governo per rafforzare il livello di sicurezza dei controlli nella tratta dello Stretto di Messina. Volevo avere rassicurazioni in merito ai posti letto attivati nelle scorse settimane nella mia città, alla volontà o meno del governo in ordine alla possibile riconversione dell’ospedale militare di Messina, e sulle iniziative per aumentare gli standard di sicurezza nelle zone delle baraccopoli. Dal governo - conclude - mi sarei aspettata risposte precise e concrete, l’emergenza che viviamo in queste settimane non può contemplare tentennamenti né inutili lungaggini burocratiche. E invece le mie speranze sono state disattese. L’esecutivo, per tramite della sottosegretaria Zampa, ha elencato una serie di misure che metterà in atto, che programmerà, prossimamente, non si sa quando. Viviamo un momento straordinario, e servono azioni straordinarie e immediate. Non può esistere solo ed esclusivamente la logica del rinvio. Occorre intervenire subito, con forza e determinazione. Non c’è davvero tempo da perdere". (Com)