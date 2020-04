Canada: autorità, potrebbero essere 22 mila i morti per coronavirus alla fine della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio delle vittime del coronavirus in Canada dovrebbe salire dalle attuali 435 a un massimo di 22 mila entro la fine della pandemia, secondo quanto dichiarato dalle autorità sanitarie. Lo riporta l'emittente "Ctv News”. Theresa Tam, capo dell’Agenzia della salute pubblica del Canada, ha detto di aspettarsi nello scenario più probabile tra gli 11 mila e i 22 mila decessi per Covid-19, su un numero di contagiati variabile tra i 934 mila e l’1,9 milioni. Finora sono state fatte nel paese 18.447 diagnosi positive. Tam ha affermato che è fondamentale che le persone continuino a rispettare le misure restrittive rimanendo il più possibile a casa. Nel frattempo, secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, il Canada ha perso almeno un milione di posti di lavoro a marzo, mentre il tasso di disoccupazione è salito al 7,8 per cento. Più di cinque milioni di canadesi hanno fatto domanda per il sussidio di disoccupazione nello stesso periodo.(Nys)