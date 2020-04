Energia: Mosca favorevole a coinvolgimento altri paesi per stabilizzazione mercato petrolifero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ritiene giustificato aumentare il numero di paesi che possono prendere parte alla stabilizzazione del mercato petrolifero. Lo ha dichiarato il ministro russo dell’Energia, Aleksander Novak parlando oggi alla videoconferenza tra i membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello per trovare un accordo per ridurre l’offerta petrolifera e sostenere i mercati di fronte al crollo della domanda a causa della pandemia di coronavirus. "Riteniamo giustificato aumentare il numero di paesi che possono partecipare agli sforzi per stabilizzare la situazione nel mondo. E accogliamo di nuovo oggi con favore la partecipazione dei nostri colleghi che non hanno precedentemente partecipato all'accordo Opec +", ha dichiarato Novak, augurando ai partecipanti alla riunione un lavoro costruttivo e un successo nei negoziati. "Solo attraverso sforzi coordinati congiunti saremo in grado di ottenere risultati nell'interesse dei popoli dei nostri paesi", ha aggiunto il ministro. Alla videoconferenza sono stati invitati a partecipare un certo numero di paesi al di fuori del cosiddetto gruppo Opec+: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Brasile, Argentina, Colombia, Egitto, Indonesia, Norvegia, Trinidad e Tobago, Ecuador e Ciad. (Rum)