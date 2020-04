Usa: posticipate a giugno le primarie del Partito democratico in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni primarie del Partito democratico statunitense in Georgia saranno rimandate. A comunicarlo in una nota è il sottosegretario di Stato, Bred Raffensperger, che ha spiegato che a causa della crisi del coronavirus l'appuntamento è posticipato al 9 giugno. Lo riporta il network "Nbc". Secondo Raffensberger, questa decisione consentirà alle autorità statali di elaborare piani per rendere il voto più sicuro e di contenere l'epidemia di Covid-19. Le primarie erano previste per il 19 maggio. In Georgia al momento si contano almeno 379 morti per coronavirus su oltre 10 mila contagiati, secondo i numeri forniti dalla Johns Hopkins University.(Nys)