Coronavirus: Cesaro (FI), ora De Luca aiuti turismo e potenzi contributi fitti

- "De Luca ha trovato in appena 24 ore ulteriori 300 milioni di euro da mettere sul tavolo del Piano socio economico della Campania? Non solo le risorse c'erano e ci sono, ma vengono confermati in pieno tutti i nostri rilievi sul da farsi in ordine a quei doveri che la Costituzione fa ricadere nelle competenze della Regione". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro che ha aggiunto: "Fermo restando che meno del 3 per cento è finanziato dal bilancio regionale e che, al di là di fondi statali vincolati, il resto riguarda risorse europee da riprogrammare, e speriamo non a futura memoria, restano ancora inevase alcune priorità assolute". Per l'esponente di Forza Italia: "bisogna puntare a raddoppiare le risorse per il contributo agli affitti per le famiglie, allargandolo ai commercianti e agli imprenditori in difficoltà, bisogna sostenere la didattica a distanza della formazione professionale, il settore alberghiero e soprattutto extralberghiero, è necessario rafforzare decisamente gli aiuti alle società sportive così come occuparsi degli invisibili, a partire dai lavoratori a nero". infine Cesaro ha concluso: "Parliamo quindi di competenze regionali e di vittime incolpevoli del coronavirus e speriamo non anche della burocrazia e della disattenzione della politica". (Ren)