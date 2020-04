Coronavirus: Gallera, in Lombardia 54.802 casi positivi e 10.022 decessi, a Milano la linea oscilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati di oggi continuano a essere confortanti, malgrado i decessi siano purtroppo arrivati all'ordine della decina di migliaia e Milano debba essere ancora monitorata. Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera durante il quotidiano video collegamento per fare il punto sulla diffusione del coronavirus in Lombardia. Gallera ha spiegato che il numero dei tamponi è cresciuto rispetto a ieri passando da 8.200 di ieri ai 9.300 di oggi: "Stiamo facendo tamponi ai medici di medicina generale e agli operatori delle rsa e degli ospedali che hanno almeno 37,5 di febbre o altri sintomi. Così come stiamo tamponando gli ospiti delle rsa che hanno sintomi". I casi positivi oggi sono saliti a 54.802 (+1.388) e anche i decessi sono entrati ormai nell'ordine della decina di migliaia raggiungendo quota 10.022 (+300). I numeri sono però segnano una riduzione delle crescite: i ricoverati in generale sono 11.796 (+77 ), mentre quelli nelle terapie intensive sono 1.236 (-21). I dimessi sono ormai 15.706 (+559) mentre sono 16.042 quelli guariti senza passare dagli ospedali. "A Milano, dove si registrano oggi 12.479 positivi (+440) di cui 4.979 (+155) in città la situazione è stabile - ha proseguito Gallera - anche se la linea continua ad oscillare. Dobbiamo insistere ancora di più. Va da sè che dovremo passare il week end di Pasqua in casa rispettando le misure restrittive previste dalle ordinanze". (Rem)