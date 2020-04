© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce il numero di persone in isolamento domiciliare e cala il numero delle persone ricoverate con sintomi e delle persone ricoverate in terapia intensiva. Lo ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile nel corso del bollettino della della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Questo vuol dire un allentamento "della pressione sugli ospedali", ha chiarito. (Rin)