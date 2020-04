Energia: Terna, siglato accordo con Politecnico di Bari per "Innovation hub" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’accordo che abbiamo siglato con il Politecnico di Bari è un ulteriore passo nella nostra strategia volta all’innovazione e per la quale Terna prevede investimenti complessivi di 900 milioni di euro nei prossimi 5 anni. Questa collaborazione tra le eccellenze dei centri di ricerca universitari, gli studenti e le professionalità di Terna rappresenta un’importante opportunità per realizzare nel territorio pugliese progetti di formazione innovativi, integrare idee, competenze e network a beneficio di una rete elettrica sempre più moderna, efficiente, flessibile e sostenibile in grado di favorire la transizione energetica in corso", dichiara l’Amministratore delegato di Terna, Luigi Ferraris. "Nasce oggi una nuova importante partnership per il Politecnico di Bari – commenta il rettore Cupertino – che ci permetterà di sviluppare ulteriormente le consolidate competenze nell'ambito dei sistemi elettrici integrandole con le nuove tecnologie dell'ingegneria dell'informazione. Per noi – aggiunge Cupertino – è una occasione per rinnovare e rilanciare le attività di ricerca ma anche quelle didattiche in un settore, quello dell'energia, che riteniamo strategico per lo sviluppo sicuro e sostenibile del nostro Paese". (segue) (Com)