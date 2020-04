Energia: Terna, siglato accordo con Politecnico di Bari per "Innovation hub" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo tra il Politecnico di Bari e Terna, infatti, prevede anche la possibilità di concordare modalità innovative di formazione e collaborazione con gli studenti, quali ad esempio eventi e seminari, giornate di orientamento durante le quali i manager dell’azienda illustreranno le opportunità di lavoro e formazione, i ruoli e le competenze richieste. Gli studenti avranno anche l’opportunità di mettersi in gioco, attraverso simulazioni, in colloqui di selezione. La transizione energetica in atto richiede un nuovo approccio verso l’innovazione, basato sull’accelerazione di un portafoglio di iniziative di ricerca e sviluppo efficace e coerente con le strategie aziendali, anche in collaborazione con Università e community dei giovani innovatori. In tal senso, nel 2019 sono stati avviati tre Innovation hub a Torino, Napoli e Milano, con l’obiettivo, di sviluppare progetti innovativi focalizzati sui nuovi trend tecnologici rilevanti per il sistema elettrico grazie alla creazione di gruppi di lavoro e future professionalità di eccellenza. (Com)