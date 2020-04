Coronavirus: Gelmini (FI), equiparare operatori sanitari morti a vittime del dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il decreto 'Cura Italia' verrà probabilmente creato un fondo, con lo stanziamento di 10 milioni di euro per il 2020, destinato alle famiglie dei tanti medici e infermieri impegnati nel contrastare l'emergenza coronavirus e che abbiano contratto il Covid-19. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. "E' un buon punto di partenza, ma Forza Italia giudica insufficiente questa iniziativa. Si devono aiutare - aggiunge Gelmini - in modo concreto e permanente i congiunti dei nostri operatori sanitari che hanno perso la propria vita per tentare di salvare quella altrui: non possono esserci solo aiuti una tantum per poi magari, a emergenza finita, dimenticarli per sempre. Noi proponiamo - conclude - che i caduti sul campo per questa vera e propria guerra siano equiparati alle vittime del dovere - e magari anche alle vittime della criminalità e del terrorismo - e che di conseguenza le loro famiglie possano essere sostenute economicamente e con altri benefici per sempre. Non possiamo abbandonare nessuno".(Com)