Coronavirus: a Monza esami di laboratorio senza coda su prenotazione

- All’Asst di Monza ha preso il via il servizio “ZeroCoda” presso gli sportelli Cup della palazzina accoglienza – servizio di laboratorio analisi. A partire da ieri - spiega una nota - per gli utenti sarà possibile effettuare su appuntamento e quindi senza coda, gli esami di laboratorio analisi in accesso diretto, attraverso un sistema di prenotazione facile e intuitivo. Il servizio verrà utilizzato anche dal centro unico di prenotazione (non dagli utenti) per i tamponi di controllo da eseguire sui pazienti dimessi. Si tratta di pazienti ricoverati per Covid-19 ma “clinicamente guariti”, senza più sintomi come tosse, febbre, mal di gola. Per questa categoria di pazienti, è necessario eseguire due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro ed entrambi devono risultare negativi, per certificare l’avvenuta guarigione della malattia e lo scioglimento della quarantena. Per usufruire del sistema “ZeroCoda”, occorre collegarsi al sito https://prenota.zerocoda.it/ da pc o altro device, scegliendo giorno e orario dell’appuntamento tra le possibili scelte ed accedere così direttamente ai servizi di laboratorio analisi. Il servizio è basato sulla puntualità, quindi non bisogna presentarsi né in anticipo né in ritardo. “Il significato di attivarlo oggi in emergenza è gestire le prenotazioni, ad esempio anche i tamponi per i dimessi – sottolinea il direttore generale della Asst di Monza Mario Alparone - per ridurre il più possibile gli assembramenti. Il significato di lasciarlo attivo post-emergenza è garantire a coloro che si prenotano con ZeroCoda una tempistica certa di erogazione della prestazione”. (com)