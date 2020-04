Speciale infrastrutture: Simu, a Roma accelerata manutenzione ordinaria, tutti cantieri oltre 60 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complice l'abbattimento del traffico in città, i lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento, per un totale di 51,9 milioni di euro, si stanno sviluppando più velocemente. Fabio Pacciani, ingegnere a capo del dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana, ha offerto un quadro della situazione nel corso della commissione capitolina Lavori pubblici di oggi. Finora sono stati realizzati al 65 per cento i lavori di manutenzione ordinaria per due tranche di finanziamento da 19 e 16 milioni di euro; al 5 per cento sono stati eseguiti i lavori previsti a supporto della grande viabilità e ripristino della rete fognaria (1 milione di euro). Sono stati sviluppati in percentuali che superano il 60 per cento diversi lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento di "opere d'arte a carattere stradale", nei municipi I, VII, VIII e XV. Nel dettaglio è stato sviluppato al 61 per cento il lotto uno (5,7 milioni); al 64 per cento il lotto 12 (4,9 milioni); al 70 per cento la tranche da 1,2 milioni; al 60 per cento un'altra tranche da 1,2 milioni; al 50 per cento quella da 2,9 milioni. "Abbiamo anticipato tutto e solo quello che ci garantiva le condizioni di sicurezza nei cantieri – ha spiegato l'assessore alle Infrastrutture di Roma, Linda Meleo che poi ha dato un quadro generale della situazione. "Abbiamo accelerato i tempi su Tor Sapienza e via Aurelia - ha aggiunto - e velocizzato una serie di attività su via della Pineta Sacchetti, via Cassia, via Tuscolana verso Porta furba, via Magliana. Sono in corso manutenzioni sul Ponte della Magliana, i lavori sono in partenza su ponti Tor di quinto, Marconi e viadotto Corso Francia, dove prevediamo non solo il rifacimento del manto stradale e la manutenzione delle caditoie, ma lavoriamo anche sulla tenuta dei nostri ponti". (Rer)