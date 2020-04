Speciale infrastrutture: Serbia, per settore trasporti prime stime prevedono perdite per 700 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dei trasporti in Serbia potrebbe subire delle perdite per circa 700 milioni di euro per le conseguenze dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Sono queste le prime stime fatte dal governo secondo quanto dichiarato dal ministro dell'Edilizia, infrastrutture e trasporti, Zorana Mihajlovic. Le perdite dirette, secondo le stime, sarebbero di 120 milioni di euro mentre nel lungo periodo potrebbero raggiungere la cifra di 700 milioni. I danni diretti, ha spiegato Mihajlovic alla stampa locale, sono causati dall'interruzione del traffico internazionale di passeggeri e merci, dalla mancanza di entrate dai pedaggi autostradali e dall'assenza di traffico ferroviario. Le perdite dirette della compagnia di volo Air Serbia, sempre secondo il ministro, sono state finora di oltre 40 milioni di euro. "La situazione attuale ha mostrato un elemento positivo in un contesto così negativo, e cioè che è importante per la Serbia avere una propria compagnia aerea, che può operare voli umanitari per i nostri cittadini e per quelli stranieri così come ha fatto nell'ultimo mese", ha detto Mihajlovic. La compagnia, ha aggiunto il ministro, potrà fare un esatto conto dei danni causati dall'emergenza solo l'anno prossimo. (Seb)