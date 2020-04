Speciale infrastrutture: Georgia, premier telefona a presidenti Bers e Adb, focus su crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro georgiano, Giorgi Gakharia, ha partecipato ad una videoconferenza con i presidenti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e della Banca asiatica di sviluppo (Adb), rispettivamente Suma Chakrabarti e Masatsugu Asakawa, per discutere la possibilità di fornire assistenza finanziaria al paese caucasico nel quadro dell’epidemia di Covid-19. Lo si apprende da una nota del governo di Tbilisi, stando alla quale le parti hanno discusso l’impatto economico della pandemia e i finanziamenti già allocati dalle due Banche nel settore privato e bancario georgiano. All’ordine del giorno anche le misure che sarà necessario adottare sul piano nazionale una volta superata la crisi. “Il governo lavora a stretto contatto con gli uffici che le due Banche hanno nel paese per elaborare una serie di provvedimenti che consentiranno alla Georgia di superare le sfide che si prospettano nei prossimi mesi”, si legge nella nota. I due presidenti, prosegue il documento, hanno ribadito che “la gestione rapida ed efficiente della crisi da parte del governo georgiano ci fa pensare che il paese tornerà presto ai livelli di sviluppo economico registrati ad inizio anno”. Entrambi hanno garantito di essere disponibili a sostenere la Georgia nel corso di questa fase. Gakharia, di contro, ha sottolineato che le due Banche sono “partner strategici molto importanti, che nel corso degli anni hanno finanziato progetti da centinaia di milioni di euro sul territorio georgiano, soprattutto nel settore delle infrastrutture”. Durante le discussioni, Asakawa ha ribadito di essere “ben al corrente di come la pandemia stia avendo un impatto disastroso sulla vita delle persone e delle aziende, soprattutto nel settore del turismo”. “Una volta superato il picco ci saranno nuove sfide da superare, e con la Georgia stiamo preparando un pacchetto di misure che pensiamo potrà aiutare il paese a tornare sulla via della stabilità e della crescita”, ha detto il presidente della Adb. Stando alle informazioni diffuse, i finanziamenti della Banca saranno allocati a sostegno del bilancio pubblico, e utilizzati per garantire prestiti per l’attuazione di misure di carattere sociale e l’avvio di programmi in settori strategici come l’energia e le risorse idriche. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle singole imprese e al settore bancario nazionale. (Res)