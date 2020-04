I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciad: Fmi stanzierà 115 milioni di dollari per fronteggiare emergenza Covid-19 - Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha portato a termine i colloqui con il governo del Ciad per garantire l'accesso a 115 milioni di dollari dal suo strumento di credito rapido per aiutare il paese africano ad affrontare l'impatto della pandemia di Covid-19. Lo ha annunciato l’Fmi in una nota. “Ciò consentirà alle autorità di soddisfare le urgenti esigenze di bilancio e della bilancia dei pagamenti derivanti dal deterioramento delle condizioni economiche globali e dalla diffusione del Covid-19 in Ciad”, afferma la nota, secondo cui il consiglio di amministrazione dell'Fmi dovrebbe prendere in considerazione la richiesta a metà aprile. Nel paese si registrano al momento dieci casi confermati di contagio. (segue) (Res)