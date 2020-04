I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botswana: coronavirus, parlamentari in quarantena obbligatoria per 14 giorni dopo caso di positività - I membri del parlamento del Botswana saranno messi in quarantena obbligatoria per 14 giorni dopo che un'infermiera in servizio durante la sessione parlamentare di ieri è risultata positiva al coronavirus. L'ordinanza, riferisce il governo su Twitter, è stata emessa dal direttore dei servizi sanitari Malaki Tshipayagae. Alla sessione parlamentare, convocata per approvare l'estensione dello stato di emergenza di altri sei mesi, ha partecipato anche il presidente Mokgweetsi Masisi, che di recente ha concluso i suoi 14 giorni di quarantena dopo il suo ritorno dalla Namibia il mese scorso. In Botswana si registrano attualmente 13 casi confermati di coronavirus e un decesso. (segue) (Res)