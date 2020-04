I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Burundi: coronavirus, rilasciate 2.261 persone tenute in quarantena obbligatoria - Le autorità del Burundi hanno disposto la fine dell'isolamento per 2.261 persone che erano state messe in quarantena in via precauzionale, nel quadro dell'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato ai media locali il ministro della Sanità, Thaddée Ndikumana, secondo il quale tutte le persone rilasciate non presentano alcun sintomo di Covid-19 e sono in buona salute. Il ministro non ha tuttavia precisato se sono state testate con il tampone. Finora in Burundi sono stati confermati tre casi di contagio da coronavirus. Le restrizioni imposte dalle autorità sono in alcuni casi state ritenute eccessivamente severe, con la denuncia da parte di alcune ong di mancata collaborazione con i cooperanti. Secondo l'organizzazione per i diritti umani Human Rights Watch (Hrw), le autorità del Burundi hanno bloccato gli aiuti umanitari destinati alle persone che attualmente osservano un periodo di quarantena nel paese. Dopo aver visitato un sito per la quarantena allestito nel paese dall'Oms, il direttore di Hrw per l'Africa centrale Lewis Mudge ha condannato "il solito approccio non collaborativo" adottato dal governo di Gitega nella gestione della crisi. Mudge ha invitato le autorità a "collaborare in modo trasparente" con i partner internazionali e a garantire l'accesso ai gruppi umanitari nel paese per aiutare a combattere la pandemia di coronavirus. Di recente il presidente Pierre Nkurunziza ha sostenuto che il Burundi è stato "risparmiato" dall'epidemia perché "è un paese che ha messo Dio al primo posto". (segue) (Res)