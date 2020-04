I fatti del giorno - Europa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Georgia: premier Gakharia, pandemia determinerà rallentamento della crescita economica - La crescita economica in Georgia subirà un rallentamento importante a causa degli effetti legati alla pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato oggi il capo del governo, Giorgi Gakharia. “La battaglia che stiamo combattendo è di natura sanitaria ma anche economica: non si potrà parlare di vittoria se daremo attenzione solo ad uno di questi due aspetti”, ha detto il premier, aggiungendo che l’esecutivo di Tbilisi sta già “lavorando ad un piano per la graduale rimozione delle misure di sicurezza dichiarate insieme allo Stato di emergenza”. “Bisognerà prendere in considerazione la necessità di dare nuovo impeto allo sviluppo economico, senza tuttavia dimenticare la tutela della salute dei cittadini”, ha aggiunto il premier, sottolineando che la curva dei contagi in Georgia potrebbe raggiungere il picco entro la fine del mese. (segue) (Res)