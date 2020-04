I fatti del giorno - Europa orientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Banca mondiale, Pil scenderà del 3,5 per cento nel 2020 per crisi coronavirus - Il prodotto interno lordo dell’Ucraina potrebbe scendere del 3,5 per cento nel 2020, a causa dell’impatto della pandemia di coronavirus. Queste le stime della Banca mondiale, ripresa dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Una contrazione del 3,5 per cento nel 2020 è prevista nello scenario in cui il virus esca di scena nella seconda metà dell’anno, ma resta ancora molta incertezza”, si legge nel rapporto della Banca mondiale. L’inflazione in Ucraina potrebbe crescere fino all’8,9 per cento nell’anno in corso. (segue) (Res)