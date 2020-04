I fatti del giorno - Europa orientale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Polonia: Sochanski giura come nuovo giudice costituzionale - Bartlomiej Sochanski ha prestato oggi giuramento come nuovo giudice costituzionale. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Pap". Sochanski è stato scelto lunedì dal Sejm, la camera bassa del parlamento polacco, per sostituire il giudice Grzegorz Jedrejek, morto a fine gennaio di quest'anno. La sua candidatura era stata fatta dal gruppo parlamentare di Diritto e giustizia (PiS). Sochanski, nato nel 1955, è laureato all'Università Adam Mickiewicz di Poznan ed è giurista di lungo corso. Negli anni Ottanta è stato attivista di Solidarnosc. Dal 2017 è membro di PiS e l'anno successivo si è candidato senza successo a sindaco di Stettino. (segue) (Res)