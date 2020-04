I fatti del giorno - Europa orientale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Bielorussia chiede a Mosca di ridurre prezzo forniture di gas nel 2020 - Le autorità bielorusse hanno chiesto alla Federazione Russa di prendere in considerazione una riduzione del prezzo relativo alle forniture di gas russo al paese esteuropeo per l’anno corrente. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Energia bielorusso, Viktor Karankevich, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. “Abbiamo chiesto di discutere una possibile riduzione del prezzo relativo alle forniture di gas alla Bielorussia per l’anno corrente”, ha detto. (Res)