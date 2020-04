I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: Bolsonaro contro serrate dei governatori, il paese vuol "tornare al lavoro" - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è tornato a chiedere di non imporre serrate al paese, ricordando ai governatori degli stati l'importanza di risolvere allo stesso tempo il problema "del virus e della disoccupazione". "Ho la responsabilità di decidere sui problemi del paese in modo ampio, usando la squadra di ministri che ho scelto per guidare i destini del paese. Tutti si devono trovare in sintonia con me", ha detto Bolsonaro, tornato a censurare i blocchi a circolazione e attività commerciali disposti dalle autorità locali. "Rispetto l'autonomia dei governatori e dei sindaci. Molte misure, restrittive o meno, sono di loro esclusiva responsabilità", ha detto il presidente in un nuovo discorso alla nazione. Il governo federale, ha però proseguito Bolsonaro, "non è stato consultato nel merito della portata i durata" di queste misure. (segue) (Res)