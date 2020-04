I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cile: parlamento approva indulto, esclusi detenuti per crimini dittatura Pinochet - Il parlamento cileno ha approvato un indulto generale per i detenuti in età più avanzata, ad eccezione dei condannati per violazioni dei diritti umani. Obiettivo dell'iniziativa quello di alleggerire il sovraffollamento delle carceri nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Rimarranno quindi in carcere i condannati per reati commessi durante la dittatura di Augusto Pinochet, dopo che la Commissione affari costituzionali aveva accolto prima della votazione una serie di emendamenti al controverso progetto originale. Saranno esclusi dall'indulto anche i condannati per delitti considerati gravi come traffico di droga, omicidio, abuso sessuale e violenza familiare. In questo modo, secondo cifre diffuse dal ministro della Giustizia, Hernan Larrain, potranno beneficiare della misura 1299 detenuti, contro i 1409 del progetto originale. (segue) (Res)