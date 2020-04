I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: coronavirus, task force preleva 1.350 cadaveri dalle abitazioni di Guayaquil - Tra il 23 marzo e il 4 aprile la task force congiunta messa in campo dal governo dell’Ecuador per prevalere le salme dalle abitazioni di Guayaquil, la città più colpita da nuovo coronavirus nel paese, ha prelevato 1.350 cadaveri. E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dal governo di Quito, in cui si precisa che il 6 aprile la task force ha finito di rimuove tutte le salme che erano nelle loro abitazioni. Ad oggi, si legge, circa 200 persone sono già state seppellite. L'Associazione Cartoneros ha donato tremila bare di cartone per coloro che ne hanno bisogno. Secondo stime del governo i deceduti da Covid-19 raggiungeranno i 2.500 o 3.500 nella provincia di Guayas. (segue) (Res)