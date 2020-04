I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panama: coronavirus, quarantena totale per festività pasquali - Le autorità di Panama hanno decretato la quarantena totale nei giorni di sabato 11 e domenica 12 aprile, in concomitanza con le festività pasquali. “Nessuno potrà uscire in strada”, ha scritto il presidente Laurentino Cortizo sul suo account Twitter. Nel paese, dove è già in vigore la quarantena totale, il governo aveva già limitato le uscite per sesso a seconda dei giorni: le donne sono autorizzate a uscire di casa lunedì, mercoledì e venerdì; gli uomini martedì, giovedì e sabato. Domenica nessuno è autorizzato a lasciare la propria abitazione. A Panama si registrano ad oggi 2.528 e 63 decessi. (Res)