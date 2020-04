I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: Boccia, Regioni e sindaci hanno il dovere di organizzare adeguatamente fase 2 - "Prima di parlare della 'fase due' dobbiamo completare questa fase che che è quella che ci deve obbligare a mettere in sicurezza tutti i nostri territori e presidi sanitari e ospedalieri". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, da Milano durante una conferenza stampa a Palazzo Marino. "La nostra vita, futura sarà diversa da quella che avevamo prima dell'emergenza sanitaria Covid – ha spiegato il ministro – Regioni e sindaci hanno il dovere di organizzare i nostri territori in maniera adeguata rispetto a quando si inizieranno a tirare su gli interruttori della vita di ogni giorno: centri covid, test e tamponi, modalità di distinzione dei luoghi più critici, interventi sulle rsa e nelle aree più popolari che non hanno la possibilità di mettere un paziente positivo in uno spazio adeguato". "Ci sono molti italiani – ha chiarito il ministro -che vivono in case molto piccole e quando ci sarà riscontro di un positivo lo Stato deve essere in grado in tempo reale di garantire a quel paziente positivo di essere seguito e protetto". (segue) (Rin)