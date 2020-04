I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Università: Manfredi, due fasi per la ripartenza degli atenei italiani - Ci saranno due fasi per quanto concerne la ripartenza negli atenei italiani. Lo ha annunciato il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. "La prima - ha spiegato - è di completamento di questo semestre, fino a luglio, che consenta attività individuali in presenza per la ricerca, mentre verranno svolte on line tutte le attività collettive, vale a dire le lezioni". Il ministro lo ha chiarito nel corso della sua audizione in videoconferenza davanti alla commissione Cultura della Camera, sulle iniziative di competenza del suo dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso. "Da settembre ci sarà un sistema misto, avviando attività in presenza, con un modello molto flessibile che possa essere adattato a seconda delle diverse realtà territoriali. Valuteremo queste linee di indirizzo per la fine della prossima settimana", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo prima di concludere: "Mai come ora, l'emergenza del Covid-19 ci ha fatto capire come l'investimento in ricerca e formazione sia fondamentale per avere un Paese più pronto, resiliente, capace di rispondere alle sfide". (segue) (Rin)