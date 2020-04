I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Imprese: Scalfarotto, aziende pronte a valutare modalità innovative per ripresa - Le imprese sono pronte a valutare modalità di lavoro innovative per garantire la riprese. Lo ha dichiarato il sottosegretario agli Esteri, Ivan Scalfarotto, dopo una telefonata odierna con Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo. Lo riferisce una nota stampa. Nel corso del colloquio, le parti hanno discusso della riapertura "con tutte le garanzie necessarie ad assicurare la più assoluta sicurezza sui luoghi di lavoro e non solo, valutando anche turni, impatto sulla mobilità e sui carichi delle famiglie". Da parte sua, prosegue la nota, Orsini ha manifestato a Scalfarotto "la volontà delle imprese del settore di farsi carico della progettualità e della flessibilità necessarie a raggiungere l'obiettivo di una riapertura rapida e in sicurezza". (Rin)