© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione inizi a valutare la riapertura, anche in Campania, delle consegne a domicilio di pizzerie, ristoranti e pasticcerie: l'economia è in ginocchio e una parziale riapertura, peraltro già consentita in un tutte le altre regioni italiane, anche quelle più colpite, può essere un primo passo verso la ripresa". Lo hanno chiesto i consiglieri comunali napoletani dei Verdi Stefano Buono e Marco Gaudini.(Ren)