Coronavirus: Figliomeni (Fd'I), potenziare trasporti per salvaguardare salute in fase due

- Il consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, Francesco Figliomeni, chiede che si potenzino i servizi di bus e metro a Roma per salvaguardare la salute dei cittadini all'avvio della fase due dell'emergenza sanitaria. "Ci stiamo preparando per la fase due - spiega Figliomeni in una nota - che porterà alla riapertura graduale delle attività quotidiane. Ciò porterà ad ingressi contingentati per mantenere il distanziamento tra le persone in tutti i luoghi pubblici. Tra i settori più difficili da gestire ci sarà quello del trasporto pubblico, dove a Roma le resse per recarsi nei posti di lavoro sono all’ordine del giorno. Chiediamo - prosegue Figliomeni - all’amministrazione grillina di iniziare a organizzare un piano strategico per non farsi trovare impreparati, perché se gli ingressi saranno contingentati per mantenere le giuste misure di sicurezza, si dovrà potenziare anche il numero di corse di bus e metro, in particolare nelle fasce in cui è maggiore l’affluenza dei pendolari per recarsi al lavoro e per tornare a casa. Andranno inoltre disposti dei controlli effettuati attraverso il personale interno Atac coadiuvato dalla vigilanza, in grado di smistare i flussi delle persone, per fare in modo che non avvengano assembramenti dannosi per la salute”. (Com)