Cdp: programma Minibond da 148 milioni per aziende campane, al via primo slot da 21,5 (3)

- Per le Pmi campane, lo strumento dei Bond è una alternativa concreta al tradizionale canale bancario per finanziare investimenti e capitale circolante attraverso l'emissione di Minibond assistiti dalla garanzia di portafoglio di Sviluppo Campania, che ha ideato lo strumento per conto della Regione. Con i proventi dell'operazione, le otto Pmi, Citel Group s.r.l., Coelmo s.p.a., Italia power s.p.a., La Tecnica nel vetro s.p.a., Pinto s.r.l., Protom group s.p.a., Sciuker frames s.p.a., Spinosa s.p.a., finanzieranno programmi di sviluppo per la realizzazione di nuovi impianti, investimenti in macchinari e software e per la crescita dei rispettivi business, con l'obiettivo di espandere l'orizzonte delle loro attività commerciali, diversificando la produzione ed accelerando il processo di digitalizzazione. (segue) (Com)