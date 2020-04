Cdp: programma Minibond da 148 milioni per aziende campane, al via primo slot da 21,5 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma Garanzia Campania bond prevede l'emissione di titoli obbligazionari da parte delle Pmi per complessivi 148 milioni di euro, con una garanzia della regione Campania pari al 25 per cento dell'importo totale. A tal fine la Regione, utilizzando le risorse del Por Fesr regione Campania 2014-2020, ha stanziato 37 milioni di euro di cui 5,3 milioni già utilizzati con l'approvazione da parte di Sviluppo Campania del provvedimento di ammissione alla garanzia del primo portafogli di Minibond, come previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 477/2018. (segue) (Com)