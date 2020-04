Roma: comitato stazione Tiburtina, ordinanza Tar riapre dialogo, siamo soddisfatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva, presentata dal comitato dei cittadini della stazione Tiburtina, rispetto alla variante proposta dal Comune per la risistemazione del piazzale ovest a seguito dell'abbattimento della sopraelevata della Tangenziale est. "Come residenti siamo enormemente soddisfatti dell’ordinanza del Tar - spiega il comitato in una nota, in parte pubblicata anche su Facebook -. Se ogni possibilità di apertura nei confronti delle proposte di riqualificazione di noi cittadini sembravano ormai perdute con questo ricorso al Tar abbiamo un impegno vincolante del Comune a riaprire il dialogo. Non potevamo sperare di meglio". Ancora i cittadini spiegano che "questa decisione si basa sulla memoria depositata dal Comune il 4 aprile in cui lo stesso scrive che è ancora possibile armonizzare l’assetto definitivo con le proposte dei cittadini. Tale dichiarazione implica secondo il Tar un impegno formalmente assunto e dunque vincolante per l’amministrazione (punti 9 e 10 dell’ordinanza). Essendoci una dichiarata e ormai vincolante apertura da parte del Comune a recepire le istanze dei cittadini non si configura il requisito della pericolosità nella prosecuzione del procedimento che giustifichi la sospensiva. Il risultato di questa ordinanza - concludono dal comitato - è positivo in quanto riapre un dialogo che sembrava evidentemente impossibile. Ovviamente il giudizio di merito del Tar sul ricorso ci sarà successivamente, oggi si trattava solo della sospensiva".(Rer)