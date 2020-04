Coronavirus: settantadue nuovi casi di contagio in Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 1931 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l'Istituto Zooprofilattico di Teramo e l'Università di Chieti". Lo ha riferito nel consueto bollettino sull'emergenza coronavirus il servizio regionale di prevenzione e tutela della Salute che ha aggiunto: "Rispetto a ieri si registra un aumento di 72 nuovi casi, su un totale di 981 tamponi analizzati. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 60 su un totale di 978 tamponi analizzati. 306 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (53 in provincia dell'Aquila, 78 in provincia di Chieti, 100 in provincia di Pescara e 75 in provincia di Teramo), 57 in terapia intensiva (14 in provincia dell'Aquila, 12 in provincia di Chieti, 22 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1203 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (101 in provincia dell'Aquila, 201 in provincia di Chieti, 513 in provincia di Pescara e 388 in provincia di Teramo)". Il numero dei decessi è arrivato a 194. (Ren)