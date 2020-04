Imprese: coronavirus, Airbus aggiorna ordini e consegne degli aeromobili commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una solida performance commerciale e industriale all'inizio dell'anno, Airbus sta ora rivedendo verso il basso i suoi tassi di produzione adattandoli al nuovo scenario di mercato condizionato dal coronavirus. Come riferisce un comunicato stampa, nel primo trimestre del 2020, Airbus ha registrato 290 ordini netti per gli aeromobili commerciali e consegnato 122 aeromobili. Nel corso del trimestre sono stati prodotti altri 60 aeromobili, a riprova delle le solide performance industriali, aeromobili la cui consegna è ora bloccata a causa dell'evoluzione della pandemia di Covid-19. A marzo sono stati consegnati 36 aeromobili di diverse Famiglie, in calo rispetto ai 55 di febbraio 2020. Questo è dovuto alle richieste dei clienti di posticipare le consegne, nonché ad altri fattori relativi alla pandemia di COVID-19 in corso. I nuovi tassi di produzione medi per il futuro sono stati fissati per 40 modelli A320 al mese, due A330 e sei A350, sempre su base mensile. Questo rappresenta una riduzione dei tassi medi pre-coronavirus di circa un terzo. Con questi nuovi tassi, Airbus mantiene la sua capacità di soddisfare la domanda dei clienti, proteggendo al contempo la sua capacità di adattarsi ulteriormente all'evoluzione del mercato globale. Airbus sta lavorando in coordinamento con le sue parti sociali per definire le misure sociali più appropriate per adattarsi a questa nuova situazione in continua evoluzione. Airbus sta inoltre predisponendo un piano di contenimento della liquidità a breve termine e la sua struttura dei costi più a lungo termine. (segue) (Com)