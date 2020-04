Imprese: coronavirus, Airbus aggiorna ordini e consegne degli aeromobili commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impatto di questa pandemia non ha precedenti. Per Airbus, proteggere il nostro personale e sostenere la lotta contro il virus sono le nostre priorità in questo momento. Stiamo dialogando costantemente con i nostri clienti e i fornitori, poiché stiamo tutti attraversando questi difficili momenti insieme. I nostri clienti, i vettori, sono fortemente colpiti dalla crisi Covid-19. Stiamo adattando attivamente la nostra produzione alla loro nuova situazione e stiamo lavorando su misure di mitigazione operative e finanziarie per far fronte alla realtà", ha dichiarato Guillaume Faury, amministratore delegato di Airbus. Nel suo sforzo di sostenere la lotta contro il Covid-19, Airbus ha svolto un ampio lavoro in coordinamento con le parti sociali per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Questo è stato ottenuto implementando nuovi rigorosi standard e processi di lavoro. Airbus sta contribuendo allo sviluppo, all'approvvigionamento e al trasferimento di apparecchiature mediche, inclusi mascherine e ventilatori, a sostegno dei servizi sanitari. (Com)