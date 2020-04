Polonia: coronavirus, Marcegaglia effettua donazione al Centro sanitario di Kluczbork

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda Marcegaglia ha donato 20 mila zloty (circa 4.400 euro) al Centro sanitario del distretto di Kluczbork, nel voivodato di Opole. "In una situazione nella quale quasi tutte le compagnie affrontano perdite e il futuro è incerto, è un gesto importante per il quale ringraziamo", ha commentato Miroslaw Birecki, presidente del distretto. Le risorse stanziate, spiega Birecki, saranno impiegate per l'acquisto di materiale sanitario per l'ospedale, a partire da mascherine e altri indumenti protettivi indispensabili al personale medico. (Vap)