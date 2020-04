Usa: dalla Fed un altro maxi-piano di aiuti da 2.300 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve degli Stati Uniti ha annunciato oggi l'intenzione di iniettare 2.300 miliardi di dollari in aiuti aggiuntivi durante la pandemia di coronavirus, tra cui l'avvio di un programma per aiutare le piccole e medie imprese e i governi locali. "La principale priorità del nostro Paese deve essere quella di affrontare questa crisi sanitaria, fornendo assistenza ai malati e limitando l'ulteriore diffusione del virus", ha dichiarato il presidente della Fed, Jerome Powell, in una nota riportata dal network "Abc". "Il ruolo della Fed è quello di fornire più sollievo e stabilità possibile durante questo periodo di attività economica limitata, e oggi le nostre azioni contribuiranno a garantire che l'eventuale ripresa sia il più vigorosa possibile". Il programma della banca centrale statunitense include uno strumento di liquidità da oltre 500 miliardi in dollari in prestiti a Stati e città, e una garanzia di credito alle piccole e medie imprese con l'acquisto di prestiti fino a 600 miliardi di dollari. La Fed ha anche affermato che continuerà a monitorare attentamente i mercati primari e secondari per i titoli di Stato municipali e valuterà misure aggiuntive per sostenere il flusso di credito e liquidità verso i governi locali. (Nys)