Speciale difesa: Pompeo su Siria, rapporto Opac sulle armi chimiche si aggiunge alla lunga lista di prove contro Damasco

- Il rapporto dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) sull’utilizzo di armi chimiche in Siria è l’ultimo elemento “di un ampio e crescente ventaglio di prove” contro il governo di Damasco fedele al presidente Basahar al Assad. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, commentando le conclusioni del rapporto redatto dalla squadra speciale dell’Opac divulgato ieri. In una dichiarazione, il capo della diplomazia Usa ha detto che il governo della Siria "detiene sufficienti sostanze chimiche - in particolare sarin e cloro - e ha le competenze produrre e distribuire armi e munizioni”. Un portavoce del dipartimento di Stato ha detto in videoconferenza stampa che, alla luce del rapporto dell’Opac, le azioni di Washington contro il governo siriano saranno di natura “politica, diplomatica ed economica”, inclusa la possibilità di introdurre nuove sanzioni contro Damasco e i suoi sostenitori. E’ difficile, tuttavia, che venga approvata una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unito, dal momento che “la Russia, solitamente sostenuta dalla Cina, ha bloccato finora ogni tentativo di ritenere responsabili il regime di Assad e i suoi alleati, che includono la stessa Russia insieme all’Iran”, ha aggiunto il portavoce. Secondo le conclusioni del rapporto Opac, l’aviazione siriana ha lanciato bombe contenenti cloro e gas nervino su un villaggio nella provincia occidentale di Hama nel marzo 2017. "Esistono fondati motivi per ritenere che gli autori dell'uso del sarin come arma chimica a Ltamenah il 24 e 30 marzo 2017 e dell'uso del cloro come arma chimica il 25 marzo 2017 fossero individui appartenenti all’aviazione della Repubblica araba di Siria”, ha dichiarato il responsabile della squadra dell’Opac, Santiago Onate-Laborde, in una nota. "Attacchi di tale natura strategica sarebbero avvenuti solo sulla base di ordini delle autorità superiori del comando militare della Repubblica araba siriana", ha aggiunto. La squadra dell’Opac non è un organo giudiziario e spetterà ai membri dell'Opac, al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e alla comunità internazionale "intraprendere ogni ulteriore azione che riterranno appropriata e necessaria", ha dichiarato il capo dell’Organizzazione Fernando Arias. La speciale unità investigativa è stata istituita dai membri dell'Opac nel 2018 per identificare gli autori di attacchi illegali. Fino ad ora l'Opac era stato autorizzato solo a dire se si fossero verificati attacchi chimici, non chi li avesse perpetrati. In base al rapporto diffuso oggi, il team di indagine e identificazione dell’Opac, la cui formazione è stata osteggiata da Mosca e Damasco, ha affermato che più di 100 persone sono state colpite dagli attacchi, effettuati il 24, 25 e 30 marzo 2017 nella città di Ltamenah, nella provincia di Ama. Secondo il rapporto, la 50ma brigata siriana della 22ma divisione aerea dell'Aeronautica siriana ha lanciato bombe M4000 contenenti sarin sulla città e un cilindro contenente cloro contro un ospedale. Le incursioni sono state condotte dalle basi aeree di Sharat e Hama. (Nys)