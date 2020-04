Scuola: Ascani, confronto con Regioni Campania e Puglia per edilizia scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il nostro impegno per l’edilizia scolastica e per assicurare un utilizzo ottimale dei fondi a disposizione non si ferma. Nella logica della piena collaborazione con tutte le istituzioni, abbiamo avviato interlocuzioni con le Regioni per fare il punto sui canali di finanziamento aperti e individuare le reali esigenze per il futuro". Lo ha spiegato il sottosegretario all'istruzione Anna Ascani che ha aggiunto: "Questa mattina abbiamo incontrato la Campania e la Puglia con le quali abbiamo lavorato bene. Da sempre puntiamo a tradurre gli stanziamenti in cantieri nel più breve tempo possibile in modo da far sì che tutti gli studenti possano frequentare le lezioni in edifici sicuri, decorosi e sostenibili". E ha proseguito: "Se miriamo a questo, il nostro metodo non può che essere quello della sinergia con tutti i soggetti coinvolti: oggi ci siamo confrontati con queste due Regioni proprio per condividere le modalità migliori per mettere a frutto i fondi stanziati”. Anna Ascani ha concluso: “La sicurezza dei ragazzi è una priorità e non faremo mancare il nostro impegno neanche in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo”. (Ren)