Coronavirus: iniziato al Senato voto su maxiemendamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo diverse sospensioni e la riunione dei capigruppo è ripresa la seduta nell'Aula del Senato. Si terranno ora le operazioni di voto sul maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto Cura Italia. Come stabilito dalla "conferenza dei capigruppo ciascun senatore voterà dal propio posto con entrata nell'emiciclo scaglionata a gruppi di 50 ogni ogni dieci minuti ed in ordine alfabetico", ha chiarito la presidente Elisabetta Alberti Casellati, dando il via al voto sul maxiemendamento su cui il governo ha posto la fiducia. (Rin)