Coronavirus: Ciarambino (M5s), calo contagi ha vanificato spese per ospedali prefabbricati in Campania

- "Abbiamo sempre sottolineato l'inutilità di una spesa da 16 milioni per i moduli prefabbricati per la terapia intensiva all'Ospedale del Mare, al San Sebastiano di Caserta e al Ruggi di Salerno, e oggi sono i numeri a darci ragione". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino che ha aggiunto: "Piuttosto che bruciare denaro pubblico in strutture per le quali non è ancora chiaro quale sarà la destinazione dopo l'emergenza, sempre che non si decida si smantellarle, chiedevamo di coinvolgere presidi ospedalieri fermi da un mese per la sospensione delle attività programmate, a partire dal secondo Policlinico universitario che vanta mille posti letto, professionisti eccellenti e le migliori specialità. Si è deciso invece di insistere su questi ospedali da campo che saranno ultimati quando probabilmente non ce ne sarà più bisogno, tenuto conto che in Campania il numero dei pazienti in terapia intensiva continua per fortuna a calare di giorno in giorno e che già oggi è inferiore a quello dei posti letto di cui già dispongono gli ospedali della Campania". (segue) (Ren)