Coronavirus: Ciarambino (M5s), calo contagi ha vanificato spese per ospedali prefabbricati in Campania (2)

- Ciarambino ha inoltre aggiunto: "La Regione ci spieghi, intanto, da dove intenderebbe reclutare il personale per gli ospedali prefabbricati. Per la sola struttura dell'Ospedale del Mare, da 72 posti letto, servirebbero almeno 300 unità tra medici anestesisti, infermieri e oss. Per diretta ammissione del direttore generale dell'Asl Napoli 1, apprendiamo che si stanno ancora valutando eventuali disponibilità". Quindi il capogruppo regionale campano M5s ha concluso: "Questione che non si sarebbe posta se, piuttosto che concentrarsi su opere utili solo per farne mega spot propagandistici a favore di telecamere, come già accaduto con il governatore della Lombardia Fontana e il fallito progetto dell'ospedale della fiera, si fossero invece adeguati, anche con piccoli interventi strutturali, ospedali fermi da settimane e che hanno già a disposizione reparti e personale specializzato". (Ren)