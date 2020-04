Roma: assessore Mobilità, avanti con lavori a Tiburtina, vincono tutti i romani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Mobilità di Roma, Pietro Calabrese, commenta la decisione del Tar di respingere la richiesta di sospensione presentata da un comitato di cittadini contro il progetto del Comune per la riqualificazione del piazzale ovest della stazione Tiburtina e, in un post su Facebook, scrive: "Ci abbiamo sempre creduto. I cantieri andranno avanti secondo la ridefinizione operata dalla nostra amministrazione. È stato respinto il ricorso presentato da un comitato di quartiere che lamentava scarsità di verde e spazi pedonali nel nostro progetto, ma che in realtà se avesse prevalso ne avrebbe ottenuto l’annullamento, e la realizzazione del vecchio progetto, che rispetto al nostro prevedeva il 300 per cento in meno di spazi pedonali, a cui corrispondeva il 30 per cento in più per le autovetture. Un evidente paradosso, a cui la magistratura ha risposto come ci aspettavamo". (segue) (Rer)