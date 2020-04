Roma: assessore Mobilità, avanti con lavori a Tiburtina, vincono tutti i romani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore poi riepiloga gli interventi previsti e precisa: "Questo primo progetto, comunque complementare alla riqualificazione successiva, prevede 1.856 metri quadri di verde contro i 1.664 precedenti, e soprattutto 7.665 mq di aree pedonali, contro i 2.520 del progetto ereditato. Esattamente la differenza fra i precedenti 17.471 mq di aree carrabili, e i 12.134 mq della nostra rimodulazione. Al posto di 12 alberature da spostare o eliminare, perché malate o a fine vita, ne verranno piantate 43. Le auto - conclude Calabrese - cominciano a lasciare il posto alle persone, che in un ambito del genere devono potersi muovere prevalentemente a piedi, riappropriandosi degli spazi così come già avvenuto in altre trasformazioni similari in tutta Europa" (Rer)